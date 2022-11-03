Россию удовлетворили гарантии Украины по ненападению в Черном море | 360°

03 ноября 2022, 12:45
Россию удовлетворили гарантии Украины по ненападению в Черном море
Глава МИД Лавров: Россия довольна, что Турция убедила Украину обезопасить зерновой коридор
Россия удовлетворена тем, как турецкая сторона способствовала подписанию Украиной гарантий неповторения попыток использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передал ТАСС.
«В отношении зерновой сделки у нас вызвало удовлетворение, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
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Лавров также пригласил иорданского министра нанести очередной визит в Россию «в удобное для него время».
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сейчас пребывает с официальным визитом в королевстве Иордания, откуда отправится на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты.
В понедельник министры иностранных дел России и Турции обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки. Также дипломаты коснулись последних событий на Кавказе и заседания платформы регионального сотрудничества «3+3».
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