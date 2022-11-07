Турция заявила, что цель зерновой сделки не достигнута по вине Запада | 360°

Мир 07 ноября 2022, 09:27 Турция заявила, что цель зерновой сделки не достигнута по вине Запада Турецкая партия «Родина»: цель зерновой сделки не достигнута из-за жадности Запада РИА "Новости"

Читать 360tv в

Цели зернового договора не удалось достичь из-за жадности западных стран. Зерно привозят в богатые государства, а не в те, где люди страдают от голода. Такое заявление сделал глава Бюро фермеров турецкой партии «Родина», профессор Эгейского университета в Измире Ченгиз Чакыр. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Очевидно, что зерно не доходит по назначению. Об этом также заявляют многие официальные лица. Зерно ушло в европейские страны, где больше денег, и хранится там на складах. Но оно не идет в страны, страдающие от голода. В этом отношении цель соглашения не была достигнута», — сказал он.

Реклама

По его словам, свыше 50 стран Северной Африки, а также Центральной Азии нуждаются в зерне. Об этом говорят данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Чакыр добавил, что Ливан и Йемен на 80-100% зависят от привоза зерна.

Реклама

Он выразил мнение, что проблема не в нехватке продукта, а в жадности европейских корпораций и Запада в целом. Ведь они забирают весь товар себе, а оставшуюся часть хранят на своих складах.

«Как может Запад, который постоянно говорит о правах человека, поступать так беспринципно, когда в мире миллионы людей ждут зерна?» — задался вопросом представитель партии «Родина».

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация в скором времени должна будет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия в рамках зерновой сделки.