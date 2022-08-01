Минобороны Турции назвало дату прибытия первого сухогруза с зерном из Одессы в Стамбул

Судно Razoni, груженное кукурузой, должно прибыть из порта Одессы в Стамбул во вторник, 2 августа. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

В ведомстве добавили, что сухогруз будет следовать под флагом Сьерра-Леоне. Razoni стал первым судном, которое вышло с зерновыми с Украины в рамках продуктовой сделки, написал ТАСС.

За сухогрузами, которые будут вывозить зерно с Украины, установят контроль с помощью беспилотников. Следить за ними будут и с помощью спутников представители стамбульского Совместного координационного центра. Его представители также проведут досмотр сухогрузов на якорной стоянке вблизи Босфора.

Соглашения о продовольственной сделке прошли в Стамбуле на минувшей неделе. Документы подписали представители Турции, России, ООН и Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что сопровождение и безопасность прохода судов с украинским зерном, кроме России и Турции, обеспечит третья сторона. Ее определят позднее.