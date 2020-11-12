Турция вновь заявила об участии в миротворческой миссии в Карабахе

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет участвовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. В тексте совместного заявления России, Армении и Азербайджана о турецких миротворцах нет ни слова.

«Турция займет место в совместной миротворческой миссии для наблюдения и контроля выполнения соглашения [в Нагорном Карабахе]», — приводит телеканал CNN Turk слова заявления министра.

Ранее о вводе турецкого миротворческого контингента в Карабах говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Про Турцию в документе нет ни одного упоминания. Кремль опубликовал полный текст заявления по Карабаху.

Минобороны России 12 ноября сообщило, что миротворцы будут патрулировать территорию линии соприкосновения на вертолетах Ми-8 и Ми-24. Их уже доставили в Армению самолетами Ан-124 «Руслан». На вертолетах личный состав и имущество перебросят в труднодоступные районы зоны конфликта.