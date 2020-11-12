Россия задействует боевые вертолеты в миротворческой операции в Карабахе

Российские военные будут патрулировать территорию в Нагорном Карабахе на вертолетах Ми-8 и Ми-24. Миротворческая операция на линии соприкосновения началась.

«Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Минобороны России.

Вертолеты доставили в Армению самолетами Ан-124 «Руслан». Винтокрылые машины перебросят в труднодоступные районы операции личный состав и имущество. Российская миротворческая группировка в Карабахе составит 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали совместное совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о «блестящей победе», а в Ереване начались волнения. 11 ноября протестующие потребовали отставки премьера Никола Пашиняна.