Турция из-за ее позиции по ситуации на Украине и расширению НАТО стала «секретным оружием» России внутри Альянса. Об этом написал Fox News.

Авторы материала напомнили, что с начала спецоперации Турция не вводила санкции против России, в отличие от большинства членов НАТО. Некоторые эксперты назвали турецкого президента «человеком Путина в НАТО». Споры внутри НАТО по вопросу принятия Швеции и Финляндии на руку российскому президенту, отмечено в статье. Хотя в итоге, по мнению журналистов, Турция согласится на расширение Альянса.

Старший научный сотрудник Гудзоновского института и бывший помощник генерального секретаря НАТО Маршалл Биллингсли рассказал Fox News Digital, что «Турция сегодня занимает позицию, которая отвечает ее собственным интересам и противоречит интересам НАТО».

«Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО — далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу», — заметили авторы.

Ранее президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс предложил исключить Турцию из НАТО из-за отказа поддержать вступление Швеции и Финляндии.