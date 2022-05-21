«Пусть идет к России». В США призвали исключить Турцию из НАТО

Турцию следует исключить из НАТО в связи с проводимой ею политикой и из-за позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии. Такое мнение высказал в эфире телеканала TVP World президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс.

По его мнению, Анкара занимается шантажом, пытаясь выторговать для себя преимущества в обмен на согласие на расширение альянса. При этом все направления внешней политики Турции за последние двадцать лет эксперт подверг разгромной критике.

«С 1952 по 2002 года Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России», — подчеркнул Пайпс.

Он предположил, что такая политика Анкары и ее позиция по расширению НАТО говорят о том, что страна фактически уже не является частью альянса.

«Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идет к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога», — резюмировал Пайпс.

Швеция и Финляндия ранее подали заявки на членство в альянсе, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал одобрить их как можно скорее. Однако турецкий президент Реджеп Эрдоган не поддержал этот шаг, так как указанные страны вводили санкции против Турции и отказывались экстрадировать террористов.