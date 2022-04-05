Турция: спецоперация на Украине нарушила планы США и НАТО окружить Россию

Специальная операция России на Украине нарушила планы США окружить РФ с помощью НАТО. Об этом заявило турецкое издание Cumhuriyet.

По данным издания, Соединенные Штаты пытались окружить Россию с запада и юга: начиная с Балтийского региона, спускаясь из Восточной Европы к западному Причерноморью, оттуда по Черному морю через Грузию на Кавказ.

«Предполагалось, что при определенных условиях линия достигнет Казахстана и Центральной Азии», — добавили в СМИ.

В издании также отметили, что сейчас США надеются ослабить Россию с помощью санкций, однако пока этого не происходит.

Сама Турция ранее исключила введение антироссийских санкций. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что придает большое значение поддержанию диалога с Россией. Он также подчеркивал: страна готова приложить все усилия к тому, чтобы диалог России и Украины привел к положительным результатам. Посылать солдат на Украину Турция не планирует.