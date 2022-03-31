Турция заявила, что не собирается посылать своих солдат на Украину

Турецкие власти не будут отправлять своих военнослужащих на Украину. Такое заявление сделал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Требование Украины, чтобы Турция была гарантом, является свидетельством доверия к стране. А комментарии, что Турция отправит своих солдат, не соответствуют действительности», — сказал он в интервью телеканалу Аhaber.

Также Чавушоглу заявил, что Турция хочет организовать новую встречу глав МИД России и Украины. Он заметил, что на переговорах в Стамбуле удалось достичь большого прогресса, но на практике пока нет результатов, заявленных по итогам встречи.

«Встреча между Россией и Украиной может пройти на более высоком уровне, на уровне глав МИД в ближайшие одну — две недели», — подчеркнул министр.

По его словам, накануне он разговаривал на эту тему с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Пока Лавров находится с визитом в Китае, а Кулеба — на Западе.