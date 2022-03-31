Эрдоган исключил введение санкций против России

Турция не намерена вводить санкции против России, а продолжит поддерживать диалог. Как сообщил телеканал CNN Turk, с таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что позиция Турции по проводимой странами Запада санкционной политике в отношении России осталась без изменений.

«Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России, и объясняли причины этого», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что придает большое значение поддержанию диалога с Россией. Эрдоган пояснил, что речь в данном случае идет не только об Украине, но также Сирии, Ливии и Южном Кавказе.

Накануне президент Турции заявил, что продление конфронтации между Россией и Украиной не принесет выгоды никому. Такое заявление он сделал перед началом переговоров делегаций двух стран в Стамбуле.

Эрдоган подчеркнул, что его страна готова приложить все усилия, чтобы диалог России и Украины привел к положительным результатам.