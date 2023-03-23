23 марта 2023, 15:11
Президент Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО
Президент Ниинисте подписал закон о вступлении Финляндии в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал документ о вступлении страны в состав НАТО. Заявку на присоединению к альянсу власти республики подавали в прошлом году. Трансляцию провели на сайте финского правительства.
Глава государства подписал ряд документов для вступления в альянс. Из повестки заседания следует, что президент одобрил предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора.
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Также Ниинисте поставил свою подпись под документом, именующемся «Соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала».
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По данным газеты Helsingin Sanomat, церемония состоялась в президентском дворце. Подписание документа завершило внутренние мероприятия, которые требовались для вступления страны в военно-политический блок.
Днем 22 марта члены парламента Швеции проголосовали за присоединение к НАТО. За такое решение высказалось большинство депутатов. Ранее против членства в альянсе двух скандинавских государств выступила Турция. Власти республики потребовали от кандидатов выполнения ряда условий.
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