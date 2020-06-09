Турция рассказала о проверках туристов на коронавирус в аэропортах

Он рассказал, что с 1 июня в стране начал действовать внутренний туризм, а первые иностранные гости начнут прибывать после 15 июня. В ситуации с туристами из России Эрсой отметил, что рассчитывает на восстановление авиасообщения между странами в июле.

Приезжающим на отдых иностранцам никаких справок, подтверждающих отсутствие коронавируса, предоставлять не потребуется. Но контроль за гостями все же будет. Прямо в аэропорту у всех туристов дистанционно померят температуру. У тех, чей показатель будет выше +38 градусов, возьмут мазок для теста ПЦР. Результат скрининга предоставят через час.

«Если в нашей стране кто-то заболеет, мы предоставим нужные медицинские услуги. В этом отношении никто не должен беспокоиться», — заявил министр Эрсой.

Он особо подчеркнул, что в этом году сфера туризма в Турции ставит перед собой только одну задачу: снова привлечь туристов и открыть максимальное количество отелей. На большую прибыль от этой сферы власти не рассчитывают и рассматривают сегодняшнюю работу как подготовку к сезону 2021 года.

Ранее власти Турции объявили, что в июне планируют восстановить авиасообщение сразу с 40 странами. Предварительные договоры о взаимных полетах уже заключили с 15 государствами. Росавиация в минувший понедельник предложила открыть полеты в 15 стран, но при этом окончательное решение ведомство отдало Роспотребнадзору.