Турция может восстановить авиасообщение с 40 странами в этом месяце

«В июне мы планируем постепенно возобновить полёты в 40 стран», — рассказал министр. По его словам, Турция уже заключила с 15 странами предварительные договора о взаимных полетах.

Ранее пресс-служба Росавиации рассказала, что на выезд россиян из страны ограничений не установлено. Проблемы могут возникнуть с въездом. В связи с распространением коронавирусной инфекции есть временные ограничения на въезд пассажиров из других стран.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам пока не ездить за границу несмотря на то, что некоторые страны открывают свои границы для туристов.

Онищенко заметил, что свои границы открывает Испания, которая когда-то лидировала по числу заболевших COVID-19. По его мнению, ехать туда могут только те, кто уже переболел.

«Пусть обследуются и едут. А всем остальным я бы рекомендовал подождать, время еще есть», — отметил Онищенко.