Турция приступила к работам по созданию газового хаба | 360°

Мир 25 октября 2022, 13:20 Турция приступила к работам по созданию газового хаба Минэнерго Турции сообщило о начале работ по созданию газового хаба совместно с Россией РИА "Новости"

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Турция уже начала строительные работы в рамках заключенного с Россией договора о строительстве международного газового хаба во Фракии. Об этом сообщил глава турецкого министерства природных ресурсов и энергетики Фатих Денмез, написало РИА «Новости».

«Мы уже начали запланированные работы со своей стороны. Турция всегда придерживалась плана стать центром торговли и газа», — заявил он

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Президент России Владимир Путин сообщал о планах построить совместный газовый хаб еще 19 октября. По его словам, объем энергоносителей, утраченный от транзита по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2», возможно переместить ближе к Черному морю.

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что хаб построят в максимально сжатые сроки, писал RT.

Политолог Федор Лукьянов отмечал, что после постройки нового газового резервуара в Турции у Европы не останется выбора, кроме как покупать российский газ оттуда.

Он подчеркнул, что ЕС нацелен на отказ отечественного энергоносителя, но после может «сделать вид», что покупает газ не напрямую из России, а у Турции.