Путин и Эрдоган договорились о создании газового хаба в Турции | 360°

Важное 19 октября 2022, 12:57 Путин и Эрдоган договорились о создании газового хаба в Турции Президенты Путин и Эрдоган договорились о создании газового хаба в Турции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Газовый хаб появится в Турции, заявил президент страны Реджеп Эрдоган. Он сообщил, что достиг договоренностей по этому вопросу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написало РИА «Новости».

По словам турецкого лидера, Европа сейчас усиленно думает об обеспечении себя энергией на предстоящую зиму.

Реклама

«У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба», — сказал президент Турции во время выступления в парламенте.

Реклама

Эрдоган добавил, российский газ через Турцию можно будет поставлять в европейские страны.

Ранее Путин озвучил идею создать газовый хаб в Турции. Российский лидер заявил, что таким образом можно будет заместить тот объем прокачки, который был потерян на «Северных потоках». Глава государства отметил, что такой шаг будет экономически оправданным, а уровень безопасности намного выше.