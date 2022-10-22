Идею Путина о создании газового хаба в Турции назвали элегантным ходом | 360°

Мир 22 октября 2022, 09:01 Идею Путина о создании газового хаба в Турции назвали элегантным ходом Политолог Лукьянов: Европа согласится с газовым хабом в Турции — у нее нет выбора freepik

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Идея о создании газового хаба в Турции — элегантный ход президента России Владимира Путина. Евросоюзу придется согласиться с этим вариантом — у них нет выбора. Таким мнением с РИА «Новости» поделился директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Предложение Путина Эрдогану о превращении Турции в европейский газовый хаб — элегантная идея. Если Турция превращается в хаб, а все остальное перестает работать, то для Европы он становится безальтернативным. А поскольку хаб предполагает, что Турция получает газ не только из России, то это позволит ЕС сделать вид, что от российского газа он отказался», — отметил он.

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Это создаст для Турции «супервыгодное» положение. Россия при этом потеряет часть выгоды, но сохранит рынки и продолжит поставки газа в Европу через Турцию.

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По словам эксперта, Европа, несмотря на всю критику этого проекта, рано или поздно начнет действовать по плану Путина.

Ранее российский лидер предложил создать газовый хаб в Турции. Он объяснил, что таким образом можно заместить тот объем прокачки, который был потерян на «Северных потоках». Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил слова Путина.