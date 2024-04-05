Мир 05 апреля 2024, 14:33 Турция приостановит обязательства по ДОВСЕ с 8 апреля Unsplash

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Турция приостановила обязательства по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на указ, подписанный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция перестанет выполнять положения ДОВСЕ после 8 апреля. По данным агентства, этот шаг поставил страну в один ряд с США, Британией и Германией, предпринявшими то же самое в ответ на выход России из этой организации. Кроме того, по мнению журналистов, мера свидетельствует об улучшении отношений Турции с США.

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Процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась 7 ноября 2023 года. Североатлантический альянс осудил это решение и тут же заявил, что его государства тоже планируют выйти из организации. В Британии предположили, что теперь у России появится больше возможностей перевооружить свою армию и поставить в строй новую военную технику.

Уже в 2024 году участие в договоре приостановили Польша и Молдавия.