Мир 08 марта 2024, 23:04 Польша приостановила участие в ДОВСЕ Польский сейм выступил за приостановку участия в ДОВСЕ РИА «Новости»

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Польский сейм одобрил приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Информацию об этом разместили на сайте нижней палаты парламента.

Инициативу поддержали 435 депутатов, а пять выступили против.

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Замминистра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Польша не выходит из договора, а лишь приостанавливает его действие из-за позиции союзников по НАТО, которые выступили против такого решения.

Ранее глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш оценил как нулевую вероятность отправки польских военных на Украину. По его словам, при этом Польша будет продолжать поддерживать украинскую сторону, передавая военную технику ВСУ.

До этого бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Польши Леон Коморницкий назвал войска страны неготовыми для отправки на Украину.