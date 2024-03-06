Мир 06 марта 2024, 12:59 Молдавия приостановила действие ДОВСЕ Молдавия приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе Vladimir Baranov/Global Look Press

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Правительство Молдавии поддержало приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа. Его слова привело РИА «Новости».

Решение приняли из-за «коренного изменения обстоятельств» с момента подписания документа в Париже в ноябре 1990 года. Молдавия оставила за собой возможность вернуться к реализации договора позднее, отметил Мижа.

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Уточняется, что решение правительства республики вступит в силу через 150 дней после уведомления стран-участников ДОВСЕ. Действие соглашения приостановило 21 государство, напомнил госсекретарь Минобороны.

Россия тоже вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. После этого все основные механизмы контроля над вооружениями прекратили свое действие, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.