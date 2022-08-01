Турция предложила альтернативу поставкам российского газа в Европу

Трансанатолийский газопровод (TANAP) может стать альтернативой поставкам российского газа в европейские страны. Такой вариант обсудили лидеры Турции и Азербайджана, TANАР является их совместным проектом. Об этом телеканалу A Haber рассказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Трансанатолийский газопровод прокачивает газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию и страны Южной Европы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил заполнить образовавшийся пробел.

«Наш президент разговаривал с Алиевым (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — ред.). Это стратегическая точка зрения», — сообщил Калын.

TANAP создавался в кооперации двух стран, без посторонней финансовой поддержки, подчеркнул представитель турецкого лидера.

Российская энергетическая компания «Газпром» с 27 июля снизила поставки газа по ключевому трубопроводу из России в страны ЕС до 20%. В результате цены на голубое топливо в ЕС выросли — Европа готовится к «кошмарной» зиме.