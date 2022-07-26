Европе предрекли «кошмарный сценарий» из-за сокращения поставок по «Северному потоку»

Заявление «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» погрузит Европу в «кошмарный сценарий». Германия уже оказалась на грани рецессии, заявила газета Express.

Европейские страны, отметил обозреватель Чарли Брэдли, ощутили на себе серьезное давление. Сказались дефицит и рост стоимости энергоресурсов. В Германии опасаются веерных отключений электричества из-за энергетического кризиса.

Вице-канцлер и глава Минэкономики Германии Роберт Хабек уже отмечал, что подобная ситуация станет «кошмарным сценарием».

Российские власти не раз подчеркивали, что не используют нефть и газ как оружие. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что «Газпром» не откажется от выполнения всех своих обязательства.

Транзит по «Северному потоку» сократили исключительно по причине санкций. Они помешали ремонту перекачивающих турбин.