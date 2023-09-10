Мир 10 сентября 2023, 14:37 Турция попросит ООН направить новое письмо России с предложениями по зерновой сделке Эрдоган: ООН направит России новое письмо с предложениями по зерновой сделке Unsplash

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Турция надеется на возобновление зерновой сделки. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Нью-Дели в ходе встречи G20.

«Я не теряю надежду, процесс может возобновиться. По поводу генсека ООН Гутерриша: у него есть письмо, я попрошу его передать обновленную версию этого письма [России], в этой версии затронуты оба вопроса — транзакции в SWIFT и страхования», — заявил турецкий лидер.

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Немецкие СМИ сообщали о письме генсека ООН Антониу Гутерриша министру иностранных дел Сергею Лаврову, в котором сделку предлагалось возобновить на основе выполнения четырех краеугольных требований России. Речь о таких мерах, как возобновление страхования российских судов, разрешение им швартоваться в Европе, переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT и возвращение России замороженных в ЕС активов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эрдоган в ходе G20 убеждал лидеров стран — участниц встречи выполнить требования России для возврата к зерновой сделке.