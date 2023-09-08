Мир 08 сентября 2023, 14:19 Гутерриш ради зерновой сделки пойдет России навстречу — СМИ Bild: ради зерновой сделки ООН согласится на все требования России РИА «Новости»

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ООН готова согласиться выполнить все условия России, чтобы возобновить зерновую сделку. Об этом стало известно из письма генсека Антониу Гутерриша министру иностранных дел Сергею Лаврову, которое попало в руки немецкого издания Bild.

Переписку вели 28 августа. Антониу Гутерриш предложил заключить соглашение на основе четырех краеугольных принципов, что позволит возобновить действие зерновой сделки. Таким образом ООН исполнит все условия российской стороны.

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Россия, Турция и Катар заключат новое соглашение — альтернативное зерновой сделке, заявляло издание. Они организуют поставки сельхозпродукции в страны Африки. «Известия» сообщили, что в МИД России посчитали достойной заменой черноморских соглашений поставки зерна по льготной цене на переработку в Турцию.