Мир 09 сентября 2023, 14:41 Эрдоган призвал G20 выполнить требования России для возобновления зерновой сделки — СМИ Bloomberg: Эрдоган провел закрытые встречи с лидерами G20 по зерновой сделке РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел закрытые встречи с лидерами стран G20 по теме зерновой сделки и призвал их выполнить российские требования для ее возобновления. Об этом написало агентство Bloomberg, сославшись на турецких чиновников.

Согласно их данным, Эрдоган просит страны «содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрения» и подключить Россию к SWIFT, чтобы обеспечить корректное выполнение международных платежей.

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По мнению турецкого лидера, «ослабление санкций» против России — единственный способ возобновить важное соглашение. Именно в этом он пытается убедить западных лидеров. Пока введенные ограничения не позволяют России импортировать сельхозоборудование.