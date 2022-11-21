Мир 21 ноября 2022, 12:14 Турция перенесла военную операцию в Сирии и Ираке из-за американской разведки Yeni Şafak: операция Турции в Сирии и Ираке прошла на день раньше из-за разведки США Википедия

Читать 360tv в

Американским военным удалось получить информацию о планах Турции. Это стало причиной того, что воздушная операция в Сирии и Ираке прошла на день раньше запланированного срока, сообщила газета Yeni Şafak.

Источники рассказали изданию, что турецкие военные в течение осени были заняты операцией «Коготь-замок» на севере Ирака. Крупномасштабная операция в Сирии оказалась неожиданной. Этим Турция продемонстрировала свою способность поражать цели одновременно в двух странах. Воздушная операция «Коготь-меч» была успешно проведена на севере Ирака и в Сирии.

Реклама

В ней Минобороны страны задействовало свыше 50 самолетов и 20 дронов. Авиацию поддерживала артиллерия.

Реклама

Ранее военное ведомство Турции отчиталось о ликвидации объектов террористов в Ираке и Сирии: мест базирования запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны». Минобороны обратило внимание на соблюдение устава ООН при проведении операции.

Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу ранее высказал подозрение, что заказ на теракт в центре Стамбула поступил из сирийского города Кобани.