Мир 20 ноября 2022, 10:03 Минобороны Турции отчиталось о ликвидации объектов террористов в Ираке и Сирии Министр обороны Турции Акар сообщил об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии Unsplash

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ВС Турции ликвидировали объекты Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и Ирака. Об этом сообщил глава Минобороны первой страны Хулуси Акар. Его слова процитировал телеканал A Haber.

«Убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели и склады были уничтожены с большим успехом», — сказал он.

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Также Акар заявил, что ВС Турции ликвидировали своего рода штаб РПК. По его словам, объект поразили прямым попаданием боеприпаса.

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При этом днем ранее, 19 ноября, турецких военных уличили в обстреле населенного пункта Кобани. Он находится в северной части Сирии. В нанесении ударов по территории другого государства ВС Турции обвинил представитель курдских «Сил демократической Сирии» Фархад Шами.

После этого представители агентства Anadolu объяснили это началом воздушной операции со стороны турецкой армии. По их словам, целью этих маневров является борьба против сирийского крыла РПК. При этом сотрудники Минобороны Турции указали на соблюдение устава ООН при проведении этой операции.