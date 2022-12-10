Мир 10 декабря 2022, 12:26 Турция отказалась уступать США в вопросе нефтяных танкеров в ее проливах РИА «Новости»: Турция заявила США о необходимости предоставления судами с нефтью страховки РИА «Новости»

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Власти Турции отказались от смягчений и уступок для США в вопросе затора нефтяных танкеров в проливах республики из-за документов по страхованию груза. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным источника, представитель турецкого МИД Седат Онал связался с замглавы Минфина США Уолли Адейемо и уведомил его о позиции республики.

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«Онал сообщил о необходимости предоставления страховых документов танкерами, планирующими пройти через проливы республики», — сказано в сообщении.

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Ранее стало известно, что в турецких водах встали как минимум 22 танкера с нефтью после объявления о начале действия нефтяного потолка для поставок сырья из России.

Западные чиновники выразили недовольство Турцией из-за трудностей в поставках нефти через акваторию Черного моря.

Нефтяные ограничения против России ввели страны «Большой семерки», Евросоюза и Австралия. Ценовой потолок установили на уровне 60 долларов за баррель, более дорогую нефть запрещено страховать и перевозить морским путем.