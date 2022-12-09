Мир 09 декабря 2022, 22:49 Белый дом не увидел российской нефти на заблокированных Турцией танкерах Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер: на танкерах у берегов Турции нет нефти из России

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Российского топлива нет почти на всех танкерах, которые Анкара не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы связались с Турцией, рассказав о том, что ограничение цен распространяется только на российскую нефть и объяснили, что ограничение не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие воды», — отметила она.

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СМИ распространили информацию о том, что у турецких берегов образовалась пробка из танкеров. Этому способствовало начало действия ограничений цен на российскую нефть.

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Президент России Владимир Путин на брифинге в Бишкеке заявил, что Россия не столкнется с потерями из-за попыток установить потолок цен на нефть. Глава государства предупредил, что это затронет весь мировой рынок. Он также анонсировал скорую публикацию указа об ответных мерах на введение ценового потолка на отечественную нефть.

Европейский союз, страны «Большой семерки» и Австралия ввели потолок цен на нефть из России, поставленную морем. Указ начал действовать 5 декабря.