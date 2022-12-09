09 декабря 2022, 16:51
Указ Путина об ответе на потолок цен на нефть выйдет в ближайшие дни
Президент Путин: в ближайшие дни выйдет указ об ответе на введение потолка цен на нефть
Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на введение ценового потолка на отечественную нефть опубликуют в ближайшие дни. Об этом заявил глава государства, сообщило РИА «Новости».
«В ближайшие дни в моем указе будут изложены конкретные шаги по ответу на ценовой потолок по нефти», — сказал Путин.
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Президент подчеркнул, что Россия не понесет никаких потерь после введения ограничения на отечественное сырье на мировом рынке.
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«Этот вопрос касается не только России, но и всех производителей нефти. В отрасли начнется коллапс, если потребитель сам начнет определять цену товара», — добавил он.
Европейский союз, страны «Большой семерки» и Австралия ввели потолок цен на нефть из России, поставленную морем. Цену за сырье ограничили 60 долларами за баррель, указ вступил в силу 5 декабря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не станет торговать со странами, поддержавшими введение ценового потолка.
Нефть
Владимир Путин
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