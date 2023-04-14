14 апреля 2023, 04:01
Турция не откажется от импорта газа из России
ТРАО: Турция будет использовать новое месторождение и продолжит покупать газ у России
Турецкие власти после начала использования газа с месторождения «Сакарья» в Черном море планируют продолжать импортировать топливо из России. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин.
«Вы знаете, что 99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа. И не только из России. А собственный газ даст определенного рода баланс в этом вопросе», — пояснил он.
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Бильгин также уверен, что после подачи газа с «Сакарьи» Турция сможет договариваться с зарубежными партнерами о скидках на покупаемый газ.
«На месторождении Сакарья будут добывать 40 миллионов кубометров газа каждый день. Но все равно сохранится необходимость в закупке газа», — подытожил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мнения России и Турции совпали в вопросе создания газового хаба. На это повлияла нестабильная геополитическая обстановка.
В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением создать на территории Турции новую трубопроводную систему, куда можно будет перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток».
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