Важное 07 апреля 2023, 12:24 Россия и Турция сошлись во мнении о необходимости создания газового хаба Глава МИД Лавров: РФ и Турция едины во мнении о необходимости создания газового хаба РИА «Новости»

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Россия и Турция едины во мнении о том, что в свете нестабильной геополитической обстановки необходимо создать газовый хаб. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Лавров пояснил, что темой переговоров стал ход работ по созданию газового хаба для транспортировки российский углеводородов.

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«У нас единая позиция, которая заключается в том, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает верность принятого решения нашими лидерами о создании такого газового хаба», — процитировал министра ТАСС.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении работы России с Турцией над реализацией газового хаба, но подчеркнул, что проект довольно сложный, возможны проблемы технического характера и задержки по времени.

Создать на территории Турции новую трубопроводную систему, куда можно будет перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток», предложил президент Владимир Путин в октябре 2022 года. Предполагается, что газ будет направляться в третьи страны, в первую очередь в Европу, если она будет в этом заинтересована. Турция одобрила план.