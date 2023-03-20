Власть 20 марта 2023, 12:47 Россия и Турция продолжат работать над запуском газового хаба — Кремль Представитель Кремля Песков отметил сложность работы над запуском турецкого газового хаба РИА «Новости»

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Турция и Россия будут и дальше работать над реализацией проекта газового хаба. Однако не исключены задержки по времени, а также другие проблемы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Понятно, что это достаточно сложная работа, это достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то задержек по времени, тех или иных проблем технического или иного характера», — сказал он.

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По его словам, Россия продолжит сотрудничество с турецкой стороной. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 19 марта, что его страна старается в короткие сроки реализовать проект центра торговли газом.

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Российский лидер Владимир Путин предложил в октябре 2022 года создать на территории Турции хаб, куда можно будет перенаправить утраченный объем транзита через газопровод «Северный поток». Он отметил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и появлении в Турции центра, откуда газ станет поступать в третьи страны. В первую очередь в Европу, если ее государства будут в этом заинтересованы. Турецкие власти поддержали инициативу.