Мир 06 декабря 2022, 11:03 Турция назвала условие вступления Финляндии и Швеции в НАТО Минобороны Турции: ратифицируем Швецию и Финляндию в НАТО после выполнения их обязательств РИА «Новости»

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Власти Турции ратифицируют процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО только после выполнения северными странами взятых на себя обязательств. Об этом заявил глава турецкого Министерства обороны Хулуси Акар, написал ТАСС.

«Финляндия и Швеция подписали определенные обязательства. Только после их выполнения турецкий парламент одобрит вступление стран в НАТО», — сказал он.

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Акар отметил, что меморандум Турции о приеме Финляндии и Швеции в НАТО — не конец процесса вступления в Альянс, а всего лишь начало.

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«Мы отслеживаем сигналы, идущие из этих стран. К сожалению, провокационные действия с их стороны все еще не прекратились. Турция ждет конкретных шагов», — добавил глава Минобороны.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщал, что основной причиной стремления государства в НАТО является «ядерная угроза» со стороны России.

В сентябре Турция потребовала от Швеции и Финляндии выдать ей скрывающихся от властей террористов, назвав это действие условием для начала диалога о вступлении стран в состав НАТО.