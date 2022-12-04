Мир 04 декабря 2022, 05:32 Глава МИД Финляндии назвал причину стремления страны в НАТО Глава МИД Финляндии Хаависто: Хельсинки стремятся в НАТО из-за «угрозы» со стороны России Unsplash

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Основной причиной стремления Финляндии в НАТО якобы является ядерная угроза со стороны России после начала спецоперации на Украине, заявил Kyodo министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По словам высокопоставленного дипломата, ситуация с безопасностью в Европе изменилась в конце февраля. В Хельсинки задумались, как реагировать на новые вызовы.

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«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России», — пояснил Хаависто.

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В мае Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в альянс. Однако Турция, как член НАТО, заблокировала их прошение.

В сентябре после продолжительных переговоров две из 30 стран военно-политического блока — Венгрия и Турция — сохранили свою позицию, не желая видеть скандинавские страны в своих рядах. Анкара требовала выдать ей укрывающихся в Швеции и Финляндии террористов.

Накануне стало известно, что Стокгольм все же передал Турции первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Этот шаг продиктован необходимостью выполнения подписанного вместе с турецкими властями меморандума о членстве в НАТО.