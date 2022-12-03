Мир 03 декабря 2022, 15:18 Швеция выдала Турции первого осужденного за террор в рамках меморандума о членстве в НАТО Телеканал NTV: Швеция экстрадировала террориста Турции РИА «Новости»

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Швеция экстрадировала в Турцию первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Таким образом Швеция сделала первый шаг по выполнению подписанного с Турцией меморандума о членстве в НАТО. Об этом сообщил телеканал NTV.

Турция приговорила Махмута Тата к шести годам и 10 месяцам заключения. В 2015-м он подал прошение о предоставлении убежища в Швеции, получил отказ Некоторое время назад его задержала полиция Швеции. На днях его доставили в Стамбул, и его отправили в следственный изолятор.

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Через два дня Швеция выдала Турции осужденного за террористическую деятельность.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил председательство Польши в ОБСЕ с похоронами. Он сказал, что «шведы начали готовить похороны ОБСЕ», а поляки «усердно выкапывают могилу». По его словам, чиновники Европы предложили выстраивать европейскую безопасность не с Россией, а против нее.