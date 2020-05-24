Турция может запустить чартерные рейсы в Россию до регулярного авиасообщения

«Мы хотим, чтобы у туристов из [РФ и Германии], которые хотят прилететь в Турцию чартерными рейсами, даже если еще не начнется регулярное авиасообщение, была возможность в безопасных условиях приехать в Турцию, провести здесь отпуск и затем вернуться домой», — заявил он.

Ранее в Турции начали переговоры по теме туризма с разными странами, включая Россию. Эта сфера важна не только для Антальи и Аланьи, но и для всей страны в целом.

В то же время министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что в 2020 году туристический поток из России в Турцию может сократиться на 40% из-за коронавируса.

Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы, причем вплоть до декабря. Благодаря этому россияне продлят себе лето.

Перед открытием туристического сезона турецкие отели начали готовиться к новым требованиям. Для встречи отдыхающих нужно получить сертификаты здоровья, а в гостиницах должны появиться изоляторы, разметка и тепловизоры, а каждый второй шезлонг исчезнет.