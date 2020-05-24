В Турцию россиян пустят только в августе. Но сезон могут продлить до зимы

Из-за пандемии коронавирусной инфекции туристов из России в Турции ждут только в конце июля или начале августа. Сначала границы откроют для граждан стран с минимальным уровнем заболеваемости.

Об этом РИА «Новости» сообщил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. Он уточнил, что не ожидает наплыва туристов из России в июле, так как в стране пока неблагоприятная эпидобстановка.

Сначала в Турцию приедут граждане Южной Кореи, Китая и арабских стран.

«Затем начнется турпопоток из стран Европы. Затем, думаю, откроется Россия — может, в конце июля или августе», — сказал глава ассоциации.

Он добавил, что пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы, вплоть до декабря. Это даст российским туристам шанс продлить лето. Фируз Баглыкайя подчеркнул, что более поздний по времени отпуск позволит им оценить страну еще лучше и для многих она станет настоящим открытием. Тем более что осенью будет не так жарко.

«Поэтому туристы, возможно, захотят посмотреть культурно-исторические достопримечательности Турции, которых раньше не видели. И, посетив их, обнаружат, что там не хуже, а может, и лучше, чем на море», — добавил собеседник агентства.

В этом сезоне турецкие отели откроются только в случае выполнения обширного списка обязательных требований. В частности, им придется оборудовать вне основного корпуса изоляторы для заболевших, разметить площадки для соблюдения социального дистанцирования, купить тепловизоры и вдвое уменьшить количество шезлонгов на пляже.