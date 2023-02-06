Происшествия 06 февраля 2023, 06:59 Власти провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции насчитали 12 погибших Число жертв землетрясения в провинции Шанлыурфа в Турции увеличилось с 10 до 12 человек

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Серия землетрясений магнитудой до 7,7 произошла в центре и на юго-востоке Турции. В провинции Шанлыурфа погибли 12 человек, в Малатье — трое, рассказали «Известия» со ссылкой на местные органы власти.

Сначала представители администрации провинции Шанлыурфа на юго-востоке заявили о 10 погибших, затем число жертв увеличилось до 12. Губернатор провинции Малатья на востоке Хулуси Шахин объявил о трех смертельных случаях и 100 пострадавших. Он добавил, что обрушились около 130 домов. Губернатор Османийе на юго-востоке Эрдинч Йылмаз сообщил о пяти погибших.

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В соседней Сирии тоже обрушились дома, в провинциях Алеппо и Идлиб погибли 16 человек.

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Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал утром 6 февраля подземные толчки магнитудой до 7,7 на глубине 10 километров с эпицентром в 27 километрах от города Газиантеп, затем произошли еще три землетрясения. Произошли разрушения в городах Кахраманмараш, Адана, Газиантеп, Диарбакыр, Шанлыурфа, толчки почувствовали в Анкаре, Анталье, Газиантепе, Мерсине, Шанлыурфе, Адане, Кайсери, Трабзоне. Власти объявили самый высокий уровень тревоги.