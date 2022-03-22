Турки раскритиковали предложение США передать Украине С-400

Читатели турецкого издания Haber7 подвергли критике предложение США передать системы ПВО С-400, приобретенные в России, на Украину. Они, в частности, заявили, что реализация подобного плана является прямым путем втягивания Турции и России в конфликт между собой, а также призвали США самим поделиться с Украиной истребителями и не распоряжаться чужим оружием.

Издание Haber7 опубликовало материал, посвященный предложению Вашингтона о передаче Анкарой купленных ранее у России систем ПВО С-400 для помощи Украине. Ранее о таком предложении со ссылкой на источник сообщило агентство Reuters. Сейчас руководство США по всему миру ищет ЗРК российского или советского производства для передачи их Украине.

По информации издания, Турция имеет четкую позицию по данному вопросу. Президент Эрдоган неоднократно заявлял, что страна не хочет терять связи ни с Россией, ни с Украиной, поэтому неоднократно выступал за прекращение конфликта дипломатическим путем.

Материал вызвал наплыв комментарий читателей. Они иронично начали предлагать альтернативные варианты, среди которых предоставление Грецией С-300 и направление самими Штатами на Украину истребителей F-35.

«У меня предложение получше: дайте нам 500 ядерных боеголовок, а мы дадим вам С-400, и делайте, что хотите», — предложил пользователь под ником Алпер.

«Это план по втягиванию Турции и России в конфликт. Газ перекроют, промышленность рухнет, мы останемся без системы противовоздушной обороны большой дальности. Не сможем покупать ни масло, ни пшеницу у России. От F-35 проку не будет», — указал Бекир.

«С-400 мы приберегаем для вас», — добавил Асым.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре также заявил, что Турция не будет передавать Украине российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», поскольку это ухудшит ее отношения с РФ.