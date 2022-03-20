facebook_pixel
    20 марта 2022, 20:13

    Reuters: США предложили Турции передать российские ЗРС С-400 Украине

    Ольга Назаркина

    Чиновники из США обсуждали с представителями Турции вариант передачи Украине зенитно-ракетных систем российского производства С-400. Об этом сообщили источники агентства Reuters.

    Reuters: США предложили Турции передать российские ЗРС С-400 Украине

    По их данным, официально власти США такое предложение не выдвигали. Источники Reuters уточнили, что возможность передачи ЗРС обсуждалась во время визита первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Турцию в марте.

    Агентство обратило внимание, что ранее Штаты просили союзников рассмотреть вариант передачи Украине вооружения российского производства, в том числе и ЗРС С-300 и С-400.

    Источники Reuters в Анкаре заявили, предложение США провальное и Турция не пойдет на это. Они указали на сложности по установке и эксплуатации С-400 на Украине, а также на возможные ответные действия со стороны РФ после такого шага Турции.

    Контракт на поставку С-400 РФ и Турция заключили в 2017 году. Штаты требовали от Турции отказаться от этих ЗРС и угрожали исключить Анкару из программы производства бомбардировщика F-35.