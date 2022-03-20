Reuters: США предложили Турции передать российские ЗРС С-400 Украине

Чиновники из США обсуждали с представителями Турции вариант передачи Украине зенитно-ракетных систем российского производства С-400. Об этом сообщили источники агентства Reuters.

По их данным, официально власти США такое предложение не выдвигали. Источники Reuters уточнили, что возможность передачи ЗРС обсуждалась во время визита первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Турцию в марте.

Агентство обратило внимание, что ранее Штаты просили союзников рассмотреть вариант передачи Украине вооружения российского производства, в том числе и ЗРС С-300 и С-400.

Источники Reuters в Анкаре заявили, предложение США провальное и Турция не пойдет на это. Они указали на сложности по установке и эксплуатации С-400 на Украине, а также на возможные ответные действия со стороны РФ после такого шага Турции.

Контракт на поставку С-400 РФ и Турция заключили в 2017 году. Штаты требовали от Турции отказаться от этих ЗРС и угрожали исключить Анкару из программы производства бомбардировщика F-35.