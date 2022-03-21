Турецкий политолог Дюрре назвал невозможной передачу Украине С-400

Турция не будет передавать Украине российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», поскольку это ухудшит ее отношения с РФ. Таким мнением с NEWS.ru поделился турецкий политолог Икбаль Дюрре.

Ранее представитель Пентагона в интервью телеканалу Sky News Arabia рассказал, что США и Турция ведут переговоры о сделке, согласно которой Турция передаст Украине ЗРК в обмен на снятие со страны некоторых американских санкций.

По словам политолога, Турция не может направить куда-то С-400 без согласия России.

«Это просто такой ход со стороны американцев, зная о том, что результата не будет, но чтобы как-то испортить отношения РФ и Турции хотя бы на таком уровне. Результата не будет, но все-таки шум поднять. Другой вопрос, конечно, скорее всего, давление на Турцию из-за ее нейтральной позиции в отношении украинского кризиса будет расти со стороны США, но ни при каких обстоятельствах, я думаю, Турция на такой шаг не пойдет», — считает Дюрре.