Турецкие журналисты опубликовали снимок Зеленского с Верой Брежневой в статье о его жене

Турецкая газета Hurriyet по ошибке поместила фотографию Веры Брежневой под статьей о болезни Елены Зеленской, жены президента Украины. Дело в том, что Брежнева действительно была женой Зеленского, но только в фильме.

На ошибку обратили внимание читатели популярной газеты. В статье шла речь о том, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Но текст был проиллюстрирован трогательным снимком Зеленского с Верой Брежневой, это постер из фильма «Восемь лучших свиданий».

Та же фотография использовалась и в статье на сайте, которая была опубликована 17 июня. Когда ошибка вскрылась, иллюстрацию заменили.

О заболевании жены Зеленского Елены COVID-19 было объявлено 12 июня. Президент Украины перешел на особый режим работы: он ограничил круг общения, а совещания и встречи проводит онлайн. Два дня назад стало известно, что Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневомнией.

С начала эпидемии на Украине выявили больше 34 тысяч случаев заражения коронавирусом.