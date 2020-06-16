Жена Зеленского попала в больницу с пневмонией

Жене президента Украины Елене Зеленской потребовалась медицинская помощь. Ее положили в больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония». Состояние супруги Владимира Зеленского стабильное.

Зеленскую лечат в одной из киевских больниц, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса украинского лидера. COVID-19 у нее подтвердили на прошлой неделе после ПЦР-теста.

«Сейчас диагноз Елены Зеленской — COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. <…> Состояние стабильное», — уточнили в офисе президента Украины.

У жены Зеленского нет дыхательной недостаточности, ей не нужен дополнительный кислород. Сам глава государства находится на частичном карантине. Его тест и анализы детей президентской семьи показали отрицательные результаты. Исследования врачи проводили накануне, 15 июня.

Коронавирусом заразился и депутат фракции «Слуга народа» Максим Перебийнис. О его болезни стало известно 14 июня. Инфекцию обнаружили уже у нескольких депутатов Верховной рады.