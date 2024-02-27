Мир 27 февраля 2024, 09:10 Американские дипломаты начали угрожать турецким компаниям за бизнес с Россией Aydınlık: дипломаты США угрожают компаниям в Турции за связи с Россией РИА «Новости»

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Сотрудники посольства и консульств США, работающие в Турции, посещают местные компании и финансовые учреждения и угрожают включить их в санкционный список за бизнес с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Aydınlık.

По словам представителей компаний, которых опросило издание, американские чиновники напрямую приглашали их в посольство Штатов либо буквально ходили от «двери к двери». Они предупреждали бизнесменов о включении в санкционный список за имеющиеся торговые и денежные переводы с Россией, указала газета.

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Один из собеседников Aydınlık на условиях анонимности рассказал, что одним из таких визитеров был Гюлин Кан Юксельтан — специалист по экспортному контролю в Генеральном консульстве США в Стамбуле.

Надпись на его визитке гласила: «Специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США», уточнили авторы материала.

В минувшую пятницу, 23 февраля, Госдеп, Минфин, Минторг и Минтруд США выпустили предупреждение для работающих в России компаний, указав на серьезные финансовые, юридические и репутационные риски.