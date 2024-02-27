Мир 27 февраля 2024, 11:17 Американские дипломаты терроризировали бизнес Турции за сотрудничество с Россией Посол Ерхов: представители США терроризируют турецкий бизнес за связи с Россией РИА «Новости»

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Вопреки общепринятым нормам международного общения представители США надавили на предпринимателей Турции, убеждая отказаться от экономического сотрудничества с Россией. Посол Алексей Ерхов подтвердил РИА «Новости» факт манипуляций.

«Информация, что американские представители энергично работают с турецким бизнесом, по сути, терроризируя его и угрожая последствиями в случае продолжения торгово-экономического сотрудничества с Россией, у нас тоже имеется», — сказал он.

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Дипломат осудил действия американцев. Алексей Ерхов заявил, что их поведение противоречило нормам и принципам межгосударственного общения.

Сотрудники посольства и консульств США пригрозили компаниям и банкам Турции вторичными санкциями за сотрудничество с Россией, сообщила газета Aydınlık. Один из бизнесменов рассказал о визите специалиста по экспортному контролю американского генконсульства Гюлина Кана Юксельтана.