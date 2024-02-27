27 февраля 2024, 11:17
Американские дипломаты терроризировали бизнес Турции за сотрудничество с Россией
Посол Ерхов: представители США терроризируют турецкий бизнес за связи с Россией
Вопреки общепринятым нормам международного общения представители США надавили на предпринимателей Турции, убеждая отказаться от экономического сотрудничества с Россией. Посол Алексей Ерхов подтвердил РИА «Новости» факт манипуляций.
«Информация, что американские представители энергично работают с турецким бизнесом, по сути, терроризируя его и угрожая последствиями в случае продолжения торгово-экономического сотрудничества с Россией, у нас тоже имеется», — сказал он.
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Дипломат осудил действия американцев. Алексей Ерхов заявил, что их поведение противоречило нормам и принципам межгосударственного общения.
Сотрудники посольства и консульств США пригрозили компаниям и банкам Турции вторичными санкциями за сотрудничество с Россией, сообщила газета Aydınlık. Один из бизнесменов рассказал о визите специалиста по экспортному контролю американского генконсульства Гюлина Кана Юксельтана.
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