Канада отправила в Германию турбину для газопровода «Северный поток», но она застряла при транзите. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Турбина, из-за которой, как заявляла Москва, был меньший поток газа в Европу по газопроводу „Северный поток“, застряла при транзите в Германии», — заявили авторы публикации.

При этом они добавили, что проблемы якобы возникли из-за отсутствия разрешения на транспортировку со стороны России. По информации журналистов, на возвращение турбины может понадобиться от нескольких дней до недель. Точные сроки доставки пока неизвестны.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек сообщал, что турбина уже прибыли на территорию страны. О передаче механизма «Газпром» проинформируют по факту.

Утром 21 июля газопровод «Северный поток» возобновил работу после проведения планового техобслуживания. Его пропускная мощность составляет 30%, уточнили в Федеральном сетевом агентстве Германии. При этом газотранспортный оператор OPAL Gastranspor назвал цифру 40%.