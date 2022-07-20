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    20 июля 2022, 22:13

    Немецкий регулятор уточнил мощность «Северного потока» после профилактики

    Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Мюллер: мощность «Северного потока» составит 30%

    Александра Ломейко

    Пропускная мощность газопровода «Северный поток» после его запуска составит 30%. В Федеральном сетевом агентстве Германии допустили, что возможны дальнейшие изменения.

    Глава немецкого регулятора Клаус Мюллер уточнил в Twitter ситуацию с поставками газа из России на 21 июля. Заявки поступили приблизительно на 530 Гигаватт в час ежедневно.

    «Это означало бы 30% загрузки. Не исключены дальнейшие изменения», — заметил Мюллер.

    Газотранспортный оператор OPAL Gastranspor отмечал, что после завершения планового обслуживания поставки по «Северному потоку» возобновят на уровне 40% от максимума.

    В компании Siemens заявили, что готовы обслуживать большее количество турбин газопровода, если поступит такой запрос.