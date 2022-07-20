Немецкий регулятор уточнил мощность «Северного потока» после профилактики

Пропускная мощность газопровода «Северный поток» после его запуска составит 30%. В Федеральном сетевом агентстве Германии допустили, что возможны дальнейшие изменения.

Глава немецкого регулятора Клаус Мюллер уточнил в Twitter ситуацию с поставками газа из России на 21 июля. Заявки поступили приблизительно на 530 Гигаватт в час ежедневно.

«Это означало бы 30% загрузки. Не исключены дальнейшие изменения», — заметил Мюллер.

Газотранспортный оператор OPAL Gastranspor отмечал, что после завершения планового обслуживания поставки по «Северному потоку» возобновят на уровне 40% от максимума.

В компании Siemens заявили, что готовы обслуживать большее количество турбин газопровода, если поступит такой запрос.