Плановое обслуживание газопровода «Северный поток» завершат утром 21 июля. После запуска мощность его работы составит 40%, как и до остановки.

Информацию об этом распространил газотранспортный оператор OPAL Gastranspor, опубликовав ее на своем сайте.

«Предполагаем, что, согласно текущим номинациям (по состоянию на 15:00 20 июля), транспортировка газа по „Северному потоку“ будет возобновлена ​​на предремонтном уровне — 40% пропускной способности», — уточнил оператор.

Газопровод OPAL, напомнил «Интерфакс», является одним из сухопутных отводов от морской магистрали «Северный поток».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что качество ремонта турбины для газопровода вызывает определенные вопросы. Турбину должны вернуть из Канады. Российский лидер допустил, что страна задерживает ее поставку из соображений корысти.