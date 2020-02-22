    22 февраля 2020, 11:43

    Тунберг рассказала миру о «черном небе» в Красноярске

    Андрей Иванов

    Экоактивистка Соня Епифанцева опубликовала пост в Twitter о «черном небе» в Красноярске. Его увидела и ретвитнула Грета Тунберг. По-тихому решить эту проблему больше невозможно — у Тунберг четыре миллиона читателей.
    Тунберг рассказала миру о «черном небе» в Красноярске | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    Епифанцева опубликовала фотографии с экологической акции на Пушкинской площади в Москве и написала, что в столице солнечно, а в Красноярске по-прежнему «черное небо» из-за загрязнения.

    14 февраля в Красноярске на несколько дней ввели особый режим из-за грязного воздуха. Выбросы поднялись в небо над городом и закрыли солнечный свет. Местные жители жаловались на плохое самочувствие из-за грязного воздуха. Это произошло из-за условия антициклона. Он с начала года стоит над Красноярском. Все это время в регионе не было осадков и ветра.

    Ранее стало известно, что ученые в честь шведской экологической активистки Греты Тунберг назвали улитку, которую нашли в Брунее. Моллюску дали имя Тунберг, потому что улиткам придется очень плохо из-за изменений климата.