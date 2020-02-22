Тунберг рассказала миру о «черном небе» в Красноярске

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Епифанцева опубликовала фотографии с экологической акции на Пушкинской площади в Москве и написала, что в столице солнечно, а в Красноярске по-прежнему «черное небо» из-за загрязнения.

14 февраля в Красноярске на несколько дней ввели особый режим из-за грязного воздуха. Выбросы поднялись в небо над городом и закрыли солнечный свет. Местные жители жаловались на плохое самочувствие из-за грязного воздуха. Это произошло из-за условия антициклона. Он с начала года стоит над Красноярском. Все это время в регионе не было осадков и ветра.

Ранее стало известно, что ученые в честь шведской экологической активистки Греты Тунберг назвали улитку, которую нашли в Брунее. Моллюску дали имя Тунберг, потому что улиткам придется очень плохо из-за изменений климата.