В честь Греты Тунберг назвали улитку

В Брунее нашли новый вид улиток. Ученые решили дать моллюску имя Греты Тунберг. Поколение шведской экоактивистки, считают специалисты, столкнется с проблемами, к которым не имеет отношения.

Малютку теперь зовут Craspedotropis gretathunbergae, сообщило издание Biodiversity Data Journal. Ее вид относится к семейству циклофорид и очень чувствителен к засухам, перепадам температур и вырождению лесов.

В честь Тунберг вид решили назвать, поскольку улиткам, скорее всего, придется тяжело в период изменения климата.

Первым обнаружил ранее не известных моллюсков Джонатан Лим, уточнил портал EurekAlert. Он заявил, что данное улитке имя означает признание ученых: поколению Тунберг придется «нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали».

Лим заметил, что поступок специалистов стал своеобразным обещанием помощи девушке от людей других поколений.

Грета Тунберг с 2018 года выступает за усиление мер борьбы с изменением климата. Все началось с ее пятничных походов к зданию шведского парламента и переросло в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.

Журнал Time назвал Тунберг «Человеком года — 2019». Она стала самой молодой личностью, которая удостоилась этого звания за всю историю журнала.